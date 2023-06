In wenigen Stunden ist die neue Umkleidekabine samt Fundament fertig. Wer sie am Montag aufgebaut hat und warum ein Kamerateam am Ditfurter See war.

Neue Umkleiden am Ditfurter See stehen – was ein Fernsehteam dort zu suchen hatte

Ditfurt/MZ - Warum geht Gisela Koch immer wieder dieselben paar Meter am Rand des Ditfurter Sees ab? Warum wird Lothar Greil zweimal dieselbe Frage gestellt? Warum muss der kleine Transporter noch einmal den Weg am See entlang fahren? Ganz einfach: Am Montag finden Dreharbeiten für einen Fernsehbeitrag statt. „Wir machen Dinge doppelt, um die Perspektiven zu wechseln“, erklärt MDR-Mann Michael Wasian den Ditfurtern. Drei von ihnen – Gisela Koch, Lothar Greil und Manfred Greil – haben Wasians Team in den Vorharz-Ort geholt, um eine Umkleidekabine an dem Badesee aufzustellen.