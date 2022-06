Neue Tourist-Info beim Kuckuck in Gernrode

Freuen sich über die neu eröffnete Tourist-Information in Gernode: Christian Bertram , Eigentümer der Harzer Uhrenfabrik, Oberbürgermeister Frank Ruch, Andrea Fleischmann von der QTM, Ortschaftsrat Detlef Kunze und Ortsbürgermeister Manfred Kaßebaum (v.l.).

Gernrode/MZ - In Gernrode gibt es wieder eine Tourist-Information: Sie ist am Dienstagnachmittag offiziell am Harzer Uhrenmuseum eröffnet worden. „Ich bin begeistert“, sagt Gernrodes Ortsbürgermeister Manfred Kaßebaum (CDU). „Der Standort wird erfolgreich sein“, ist er sich sicher.