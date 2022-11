Neue Richtung für Projekt in Quedlinburg: Sonne bringt Bad-Energie

Welche Idee für den Betrieb des Freizeit-, Sport- und Erholungsareals verfolgt wird, das gerade an der Lindenstraße in Quedlinburg gebaut wird.

Hier werden an den neuen Fundamenten der Brücke über den Mühlgraben als Zugang für das zukünftige Freizeit-, Sport- und Erholungsareal die Vorbereitungen zum Verfüllen mit Beton getroffen.

Quedlinburg/MZ - Für den Betrieb des neuen Freizeit-, Sport- und Erholungsareals an der Lindenstraße will die Bäder Quedlinburg GmbH andere Wege gehen, als mit dem ursprünglichen Konzept beabsichtigt. Dieses sah ein mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerk vor, mit dem auch die beide Becken beheizt werden sollten. Das, sagte Eiko Fliege, Geschäftsführer der Bäder Quedlinburg GmbH, habe er „relativ früh in Frage gestellt“.