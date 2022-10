Neue Freiluft-Spiele bringen Spaß nach Thale

Beim Wasserspiel müssen die Kontrahenten Wasser in die Türme gießen, bis sich ein versteckter Mechanismus in Bewegung setzt.

Thale/MZ - Im Kurpark von Thale stand eine Burg mit zwei Türmen links und rechts des großen Tors in der Außenmauer. Das ist noch gar nicht so lange her - es war am zweiten September-Wochenende beim großen Fest zu 100 Jahren Stadtrecht in Thale. Und es war auch keine echte Burg, sondern eine besondere Attraktion zum Spielen.