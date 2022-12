Neue Chance für altes Haus: Wie Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Alla und Roman Ricker wollen das barocke Fachwerkgebäude Schmale Straße 20 in Quedlinburg sanieren. Wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sie unterstützt.

Quedlinburg/MZ - Es ist ein markantes, den Straßenzug prägendes Haus: das direkt an der Ecke zum Aegidiikirchhof in Quedlinburg stehende dreigeschossige Fachwerkhaus Schmale Straße 20. Mit Alla und Roman Ricker hat das barocke Gebäude neue Eigentümer, die es erhalten, sanieren und wieder in eine Nutzung bringen möchten. Unterstützt werden sie dabei durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Geld für bestimmte Rohbauarbeiten zur Verfügung stellt. „Darüber bin ich sehr, sehr froh“, sagt Klaus-Dieter Plate, ehrenamtlicher Ortskurator bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.