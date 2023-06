Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ - Wo am Morgen noch der Bauzaun gestanden hat, herrscht am Freitagmittag reges Treiben: So verteilt etwa Maskottchen Jubilus auf dem neuen Brückenbauwerk am Übergang vom Markt zur Steinbrücke in Quedlinburg Süßigkeiten. Inhaber und Mitarbeiter von Geschäften und Gastronomie, die in der Werbegemeinschaft Steinbrücke oder der Kaufmannsgilde mitarbeiten, reichen Gästen wie Passanten Getränke, Kanapees, Kuchen, Eis oder Blumen. „Wir haben hier die Hauptschlagader der Welterbestadt in Sachen ‚Einkaufserlebnis historische Innenstadt‘“, stellte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) fest.