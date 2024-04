Als frischer Aufsteiger in die Landesoberliga haben es die Volleyballerinnen des SV Schwarz-Weiß Badeborn ins Finale geschafft - und richten das Pokalfinale am 5. Mai gleich mal selbst aus.

Badeborn/MZ. - „Badeborn haben viele nicht auf dem Schirm, obwohl wir eine Liga höher spielen als Ballenstedt“, sagt Fritzi Schumann. Die Volleyballerinnen des SV Schwarz-Weiß sind frischer Aufsteiger in die Landesoberliga und setzen nun noch einen drauf: Die Badeborner haben es ins Finale geschafft und richten zudem das Pokalfinale des Volleyball-Verbands Sachsen-Anhalt am 5. Mai selbst aus. Es findet in der Sporthalle Nachterstedt statt, die die Frauen vom SV Schwarz-Weiß auch für ihre Heimspiele nutzen.

Mit Badeborn und Ballenstedt sind zwei regionale Mannschaften im Finale

„Für uns ist das als frischer Aufsteiger in die Landesoberliga natürlich ein großes Event. Zusätzlich sind auch die Männer des SV Fortuna Ballenstedt im Finale und spielen im Anschluss an unser Spiel um den Pokalsieg. Somit sind gleich zwei regionale Mannschaften im Finale.“

Badeborn wird gegen den VC Bitterfeld-Wolfen antreten, die Ballenstedter spielen gegen den USV Halle. Und das vor hoffentlich großem Publikum. „Wir haben bei Heimspielen in der Oberliga viele Zuschauer“, sagt Fritzi Schumann. „Und bei den Männern in Ballenstedt sind immer viele Zuschauer. Da ist die Halle komplett voll.“

Wobei die Herren auch andere Spielzeiten haben: samstags 18 Uhr. „Das ist natürlich so ein kleines Highlight zum Wochenende“, so die Volleyballerin. „Wir spielen halt Sonntag um zehn. Das ist natürlich eine andere Zeit.“ Klagen will sie aber nicht. Die Fans kommen auch zu den Auswärtsspielen mit, zum Teil die ganze Familie, und sie haben auch Trommeln dabei. „Das ist immer ganz cool.“

Der Aufstieg in die Oberliga war für die Badeborner in der letzten Saison nicht allzu schwer. „Wir haben die ganze Saison bis zum Abschlussspieltag kein Spiel verloren.“ Eins aber doch, ausgerechnet am Abschlussspieltag.

Und dann kamen die Herausforderungen. Die Badebornerinnen brauchten eine Weile, um sich dem hohen Niveau in der Landesoberliga anzupassen. Doch der Aufstieg war gewollt: „Die Ligen sind teilweise kleiner geworden, zusammengelegt worden, und an einem Wochenende nach Magdeburg oder Halle zu fahren und dann beim Spiel überhaupt nicht gefordert zu werden – dafür ist der Aufwand, den wir betreiben, zu groß“, erklärt Fritzi Schumann.

Elf Spielerinnen gehören zur Mannschaft

„Natürlich macht Gewinnen Spaß, und in der Saison mussten wir uns auch mal wieder ans Verlieren gewöhnen. Aber es ist auch die Frage, wie man gewinnt.“ Sie wollen kämpfen. Es kam schon vor, dass sie einen Spieltag in Minimalbesetzung absolvierten. „Da wird man von den Gegnern schon belächelt, wenn da nur sechs Frauen gegenüberstehen und andere Mannschaften aus 12, 14 Frauen bestehen.“ Insgesamt elf Spielerinnen stehen zur Verfügung, zwischen 23 und 33 Jahren alt. Trainiert wird dienstags von 18.30 bis 20.30 und freitags von 18 bis 20 Uhr.

Ohne Sponsoren, betont Schumann, geht nichts. Seien es Trikots oder Bälle, ohne die Unterstützung könnten diese Dinge nicht so ohne weiteres beschafft werden. Vor einigen Jahren wurden neue Spielbälle Pflicht; „mit dem alten Modell kann man zwar trainieren, aber sie unterscheiden sich ja doch. Und wenn ein Ball rund 70 Euro kostet und mindestens sechs neue gebraucht werden, dann ist das schon viel Geld. Da war ich wirklich froh, dass mein Chef dahinter stand und uns gesponsert hat.“ Auch für die Ausrichtung des Pokalfinales bekommen die Frauen Unterstützung von regionalen Unternehmen.

Das Pokalfinale wird am 5. Mai in der Sporthalle Nachterstedt ausgetragen. In einem Rahmenprogramm gibt es Auftritte der Cheerleader „Red Racoons“ und der Sportakrobatikgruppe des SC Seeland.