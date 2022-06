Nahverkehr im Landkreis Harz ist gut ausgelastet

Viele Leute nutzen an Pfingsten das Neun-Euro-Ticket. In der Region sind Bus und Bahn aber nicht überlastet gewesen.

Thale/MZ - Auf dem Bahnsteig steht Maik Zedschack, Bürgermeister von Thale, und zählt, wie viele Reisende hier an der Endstation ankommen: Am Sonnabend steigen 145 Menschen aus dem Doppelzug, der aus Richtung Magdeburg und Berlin kommt; am Sonntag sind es 183 und am Montag 118 Reisende. Zedschack möchte wissen, wie der Personennahverkehr am langen Pfingstwochenende angenommen wurde: Der Zug, der rund 120 Sitzplätze haben dürfte, „war sehr, sehr gut gefüllt“, berichtet er. Das liege sicherlich auch am neuen Neun-Euro-Ticket.