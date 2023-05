Während die einen noch ihre Frühlingsgefühle ausleben, tummelt sich anderswo schon der Nachwuchs: Was bei Stachelschweinen, Steinadlern & Co. los ist.

Nachwuchs in Thale

Thale/MZ - Im Tierpark Hexentanzplatz sind die Frühlingsgefühle ausgebrochen. Die Auerhähne balzen um die Wette, die Hennen legen auch schon Eier. Im letzten Jahr hat eine gebrütet. „Mal gucken, ob’s wieder klappt“, sagt Einrichtungsleiter Nils Becker. Die Wildkatzen hatten ein von ihren Pflegern arrangiertes Date – Ausgang offen. Und die europäischen Sumpfschildkröten sind auch im Frühjahrsmodus. Und dazu kommt jede Menge Nachwuchs: Denn in einigen Gehegen in Thale ist der Babyboom bereits in Schwung gekommen.