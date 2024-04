Die Walpurgisnacht findet nach vier Jahren Pause wieder auf dem Hexentanzplatz in Thale statt. Auch in der Innenstadt wird gefeiert. Was auf dem Programm steht und worauf Besucher achten sollten.

Thale/MZ. - „Wir sehen uns in Thale und machen ein Paaarrty“, sagt Sydney Youngblood in einer Videobotschaft und singt einen seiner 1980er-Jahre-Hit an: „If Only I Could.“ Der Sänger und Entertainer tritt bei der Walpurgisnacht am 30. April auf dem Hexentanzplatz in Thale auf. Nach vier Jahren Pause findet die „große Nacht der Nächte“ wieder auf dem legendären Bergplateau statt.