Schlossbahnhof Ballenstedt Nächster Halt: Eröffnung

Ingrid Lukens und Edward Vernhout haben es geschafft: Die Sanierung ihres Schlossbahnhofes in Ballenstedt ist so gut wie abgeschlossen. Brasserie, Mehrzweckraum und Fürstenbahnhof werden am Wochenende eröffnet. Was „Gleis 1“ ist und wie die Party am Sonnabend abläuft.