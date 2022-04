Nächste Tour zu Lieblingsorten von MZ-Lesern hat Ziel bei Quedlinburg

Quedlinburg/Harzgerode/MZ - Es liegt schon Jahre zurück, doch Kerstin Garske erinnert sich genau: „Wenn ich mit meiner Mutter nach Quedlinburg gefahren bin und wir am Lethturm vorbeigefahren sind, hat sie immer gesagt: Hier ist die Wetterscheide.“ Das Wetter in Quedlinburg sei anders als etwa in Harzgerode. „Das hat sie am Turm festgemacht und so wohl auch von den Großeltern erfahren. Das fand ich immer sehr interessant.“ Wie auch das Wartensystem rings um Quedlinburg, zu dem der Turm gehört.