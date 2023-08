Zweckverband Ostharz informiert, was in Altenbrak geplant ist und worauf sich die Anwohner einstellen müssen. Die haben viele Fragen.

Altenbrak/MZ - Ronald Paul, Inhaber der Ferienanlage „Zur Jägerbaude“ in Altenbrak, blickt mit Sorge in die Zukunft. „Wir haben viele Tagesgäste, und zu uns kommen viele Reisebusse mit Menschen mit Beeinträchtigungen, weil wir eine barrierefreie Gaststätte haben“, sagt er. „Die Gäste werden nicht das Auto vor der Baustelle stehen lassen und zu Fuß zu uns hochlaufen“, sagt Ronald Paul am Dienstagabend bei der Anwohnerversammlung in Altenbrak. Zu dieser hat der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) eingeladen, um über den Bau des Schmutzwasserkanalnetzes in Altenbrak zu informieren.