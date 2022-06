Nach Todesschüssen in Quedlinburg: Verteidigung hat Revision eingelegt

Quedlinburg/Magdeburg/MZ - Die juristische Aufarbeitung des Mordes an einem 73-Jährigen in Quedlinburg ist noch nicht beendet: Nach dem Prozess vor dem Landgericht Magdeburg hat die Verteidigung des 49-jährigen Verurteilten Revision eingelegt, erklärte Christian Löffler, Sprecher des Landgerichts, auf Anfrage der MZ. In dem Verfahren hatte es die Strafkammer als erwiesen angesehen, dass der 49-Jährige das Verbrechen begangen hat, aber wegen einer psychischen Krankheit schuldunfähig ist. Die Richter hatten eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet.

