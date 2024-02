Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Carsten Kriseleit ist fassungslos: Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in sein Tagescafé und Restaurant „Schiller’s“ in Quedlinburg eingedrungen, haben hier gewütet und einen erheblichen Schaden angerichtet. „Wer macht so was? Da fragt man sich schon, was geht da in den Köpfen vor?“, so der Gastronom.