Diebe sind in den zum Imbiss mit Terrasse umgebauten Seecontainer am Ditfurter See eingestiegen, haben etwas gestohlen und Feuer gelegt. Ob es mit „Gil-lato“ weitergeht?

Der Brand und der Ruß haben den Arbeitsbereich an der großen Luke, Geräte und Möbel im Container am Ditfurter See beschädigt.

Ditfurt/MZ - Die Glasflaschen stehen noch immer aufgereiht an der Ausgabe des Imbiss-Containers am Ditfurter See: Sie sollten den Gästen zeigen, welche Getränkesorten im Angebot sind; jetzt sind sie – sowie alles um sie herum – mit schwarzem Ruß bedeckt, manche durch die Hitze des Feuers am Hals abgebrochen. In der Nacht zum Montag war in die besondere Imbissbude eingebrochen, ein Kaffeeautomat gestohlen und das Innere des Containers in Brand gesetzt worden.