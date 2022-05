Nach dem Feuer: Was zum Schutz des Harzer Waldes unternommen wird

Hubschrauber sollen schneller und länderübergreifend bei Löscharbeiten im Harz zum Einsatz kommen. Was noch geplant ist.

Der Polizeihubschrauber des Landes Thüringen hat beim Löscheinsatz geholfen und immer wieder am Oberteich in Stiege Wasser nachgeladen.

Landkreis Harz/MZ/VS - Drei Verletzte, verbrannte Erde, verkohlte Stämme und Baumstümpfe, dazwischen Pfützen von schaumigem Löschwasser. Doch der Waldbrand am Sonntag bei Stiege hat nicht nur zwei verletzte Feuerwehrleute, einen verletzten Schaulustigen und zerstörte Natur hinterlassen, sondern auch jede Menge Fragen. Warum es am Sonntag keine Unterstützung mit einem Hubschrauber aus Magdeburg gab, war am Montag vom Innenministerium nicht zu erfahren.