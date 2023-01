„Musterhaus“ in Quedlinburger Süderstadt wird fertig

Die Arbeiten in der Käthe-Kollwitz-Straße 19 in Quedlinburg stehen vor dem Abschluss. Welches Projekt die Wohnungswirtschaftsgesellschaft hier erstmals umgesetzt hat.

David Engelmann von der Firma Hoffmann aus Timmenrode bereitet in einer Wohnung im Obergeschoss den Fußboden im Wohnzimmer für das Aufbringen des Belages vor.

Quedlinburg/MZ - Eine leuchtend helle Fassade, vier nagelneue Balkons: Das Haus Käthe-Kollwitz-Straße 19 in Quedlinburg unterscheidet sich nicht nur optisch von seinen Nachbarn – weiteren Vier-Wohnungs-Häusern, die ebenfalls zum Bestand der Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg mbH (Wowi) gehören und alle in der Zeit von 1933 bis 1935 gebaut wurden. Die Wowi hat das Haus Käthe-Kollwitz-Straße 19 in den vergangenen Monaten auch im Inneren umfassend saniert.