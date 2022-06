„Mühlenanger“ in Quedlinburg: Erstes Haus steht im Rohbau

Quedlinburg/MZ - Das neue inklusive Wohnquartier „Mühlenanger“ wächst: „Das erste Haus steht im Rohbau, für die nächsten beiden sind wir in der Fertigung vor Ort“, sagt Andreas Löbel, Geschäftsführer der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg. Sie setzt, unweit von Schloss- und Münzenberg, auf dem Gelände des ehemaligen Motels an der Wipertistraße in Quedlinburg ihr Projekt um, das sich an Familien mit einem älteren Familienmitglied, einem Familienmitglied mit Behinderung oder einem Pflegegrad richtet. Und mit dem zugleich eine Mischung aus Jung und Alt, ein generationsübergreifendes Wohnen wachsen soll (die MZ berichtete). Die Investitionssumme liegt bei rund neun Millionen Euro.

