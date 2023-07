Der MSC Altmark kommt nach Debatten in Stendal mit seinem „100 the Challenge Festival“ nach Ballenstedt. Warum er das Sicherheitskonzept neu auflegt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ballenstedt/MZ - Erst Metal, jetzt Motocross: Der Flugplatz in Ballenstedt wird am Wochenende erneut zum Gastgeber für mehrere Tausend Besucher, denn der Motorsportclub (MSC) Altmark wird mit seinem „100 the Challenge Festival“ vom kommenden Donnerstag an bis zum Sonntag im Harz Station machen.