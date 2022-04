Moorhof in Quedlinburg: Neue Nutzung für historische Gebäude

Wohnen, Freizeit und Gewerbe: Ensemble am Gernröder Weg wird entwickelt. Was schon erfolgt und was geplant ist.

Blick in die Zukunft: Im hinteren Bereich des Moorhofes sollen Einfamilienhäuser entstehen. In den Bestandsgebäuden davor sind Appartements und Freizeitanlagen geplant.

Quedlinburg/MZ - Platz für Gewerbe, ein Wasserbecken mit Verweilflächen und Parkplätze für Besucher gibt es im vorderen Bereich des Gebäudeensembles Moorhof bereits. Anderes, wie Räume für Freizeitaktivitäten, entstehen auf dem Areal am Gernröder Weg in Quedlinburg gerade. Und weiteres Neues soll etwa mit einem Baugebiet für Einfamilienhäuser sowie Appartements hinzukommen, so die „Wolff Klub- und Appartementanlage“ entstehen. „Das bedeutet, dass wir hier ein geschlossenes, urbanes Gebiet haben werden, in dem Wohnen, Freizeit und Gewerbe ineinandergreifen. In dieser Form ist das im Landkreis einmalig“, sagt Klaus-Dieter Wolff. Seine Frau Irka und er sind Geschäftsführer der Wolff Energy Group GmbH, die ihren Sitz auf dem Moorhof-Areal hat und dieses Stück für Stück saniert und entwickelt.