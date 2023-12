Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Strassberg/MZ. - Ein bisschen unscheinbar sieht es ja aus, das kleine Gebäude mitten auf dem Gelände der Grube Glasebach vis-à-vis der großen Schachthalle mit dem stählernen Fördergerüst. Doch hinter der Tür, die im regulären Führungsbetrieb fest verschlossen bleibt, und die Rüdiger Sacks vom Montanverein Ostharz jetzt für die Leser unserer Zeitung öffnet, verbirgt sich nicht weniger als das Herz der Grube: die Fördermaschine. Sie diente einst dem Antrieb der Förderkörbe, beförderte Mensch und Material nach unter Tage, bis auf die fünfte Sohle in 90 Metern Tiefe, und hinauf. Auch Sacks, der seit 1974 auf dem Schacht gearbeitet hat, und den Vereinsvorsitzenden Torsten Honkisch, für den Straßberg die erste Etappe nach dem Studium war. Für die Bedienung waren Fördermaschinisten zuständig. Anfang der 1990er Jahre fand die letzte Seilfahrt statt – seitdem ist die Fördermaschine ein weiteres Zeugnis der Bergbaugeschichte. Aber sie funktioniert noch. Die beiden Vereinsmitglieder schmeißen sie an. Und es wird laut im Raum – ein ihnen wohl vertrautes Geräusch. Langsam wickeln sich die dicken Seile, an dem die Förderkörbe befestigt sind, um die Trommeln.