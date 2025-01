„Kunst im Knast“ im Harz Designermode extra für Häftlinge: Studentin präsentiert besondere Gefängnis-Outfits in Halberstadt

Warum sich eine Modedesign-Studentin mit dem Leben von (Ex)-Gefangenen beschäftigt hat und was sie mit besonderen Outfits zeigen will. Über ihre Arbeit spricht sie bei der Ausstellungseröffnung „Kunst im Knast“ in Halberstadt.