Mitglieder für neuen Beirat im Landkreis Harz gesucht

Landkreis Harz/MZ - Wie funktioniert ein Video-Beratungsgespräch mit dem Sozialamt des Harzkreises? Was brauche ich dafür? Worauf muss ich bei dem genutzten Programm achten? Eine Anleitung stellt das Amt in Leichter Sprache zur Verfügung. Das ist ein positives Beispiel für Barrierefreiheit – also die Umwelt so zu gestalten, dass sie auch von Menschen mit Beeinträchtigungen ohne zusätzliche Hilfen genutzt werden kann. Anderswo – bei vielen Behörden, im öffentlichen Raum, in den Köpfen vieler – ist beim Thema Inklusion noch viel Luft nach oben.

