Mit Zahnschmerzen im Harz? Diese Homepage kann Patienten helfen

Wernigerode/Quedlinburg/MZ - Wohl jeder hofft darauf, nie in eine solche Notlage zu kommen: Es hämmert im Kopf, der Schmerz im Kiefer scheint den Schädel zu sprengen, die Wange ist geschwollen, und eine Schmerztablette schlägt auch nur noch minimal an. Das sei eindeutig ein Fall für den Zahnärztliche Notdienst, bescheinigt Zahnärztin Alena Michl, die Vorsitzende der Wernigeröder Kreisstelle der Zahnärztekammer. Am Rande der 29. Fortbildungstage der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt vor wenigen Tagen im Harzer Kultur- und Kongresszentrum stellte sie die Homepage zahnarzt-notdienst-harz.de vor. „Wenn wir ein Landkreis sind, dann sollten wir uns nicht mehr an alten Kreisstellen-Grenzen orientieren.“