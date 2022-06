Mit Maske bummeln: Adventsstadt in Quedlinburg ist gestartet

Der Weihnachtsbaum ist festlich beleuchtet, die große Pyramide dreht sich im Lichterglanz: Am späten Mittwochnachmittag ist der Quedlinburger Weihnachtsmarkt eröffnet worden.

Quedlinburg/MZ - Es ist ein bisschen wie immer und doch auch nicht: Zur Eröffnung des Quedlinburger Weihnachtsmarktes am späten Mittwochnachmittag wird die festliche Beleuchtung des großen Weihnachtsbaumes eingeschaltet, spielt der Posaunenchor unter Leitung von Domorganist Markus Kaufmann auf der Bühne vor dem Rathaus, schneiden Bäckermeister Matthias Gelbke, Oberbürgermeister Frank Ruch und Stadtratsvorsitzende Sylvia Marschner den großen Stollen an. Neu ist, dass es eine 2G-Zutrittsregel gibt, Maske getragen werden und an den Hütten Schilder hängen: „Bitte zeigen Sie Ihr Einlassbändchen unaufgefordert bei Bestellung/beim Kauf.“