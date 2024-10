Sabine Tonnemacher-Ziesing und Jan Ziesing in den Praxisräumen in Gernrode.

Quedlinburg/MZ. - Gerade einmal 23 Jahre alt ist Jan Ziesing, als er am 1. Oktober 1999 mit einer eigenen Physiotherapie-Praxis in Neinstedt in die Selbstständigkeit startet und sofort zwei Angestellte hat. Heute gehören zu seinem Unternehmen unter anderem fünf Physiotherapien, eine Ergotherapie und ein Pflegedienst und kann der Quedlinburger auf 25 Jahre selbstständige Arbeit zurückblicken. Das soll auch gefeiert werden – aber nicht am Firmensitz, zu dem Jan Ziesing eine denkmalgeschützte Villa am Harzweg in Quedlinburg umgebaut hat.