Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Quedlinburg führen derzeit Arbeiten im Brühl aus. Was vorgesehen und warum das notwendig ist.

Parkanlage in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Etwa 22 Meter hoch ist die Eiche, die direkt an einer Wegkreuzung im Bühlpark in Quedlinburg steht. Ihre Krone ist aus Sicherheitsgründen schon einmal ausgeschnitten worden; jetzt ist der Zustand des abgestorbenen, etwa 180 Jahre alten Baumes so, dass er noch weiter zurückgesetzt werden muss.