Seit Jahrzehnten ist der Siebengeschosser am Klopstockweg in Quedlinburg, einst Verwaltungsgebäude der Firma Mertik, ungenutzt gewesen. Das wird sich jetzt ändern.

Steht seit Jahrzehnten leer: das einst durch die Firma Mertik genutzte riesige Gebäude am Klopstockweg in Quedlinburg. Jetzt wird es umgebaut.

Quedlinburg/MZ. - Eine Schuttrutsche ist am Gebäude angebracht, ein Container aufgestellt, hinter den Fenstern wird gearbeitet: Seit Jahrzehnten stand der weithin sichtbare Siebengeschosser am Klopstockweg in Quedlinburg leer, der zwischen 1975 und 1978 errichtet wurde und der höchste Neubau der Vorwendezeit in der Stadt war. Einst als Verwaltungsgebäude der damaligen Firma Mertik genutzt, bietet er seit langem einen alles andere als schönen Anblick. Doch nun tut sich etwas.