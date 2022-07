Meisdorfer fürchten um touristische Entwicklung durch Damm im Selketal

Variante an der Langen Wiese wird abgelehnt. Welche Alternative in Falkenstein als Favorit gilt.

Meisdorf/MZ - Er sei „fast in Ohnmacht gefallen“, sagt der Meisdorfer Ortsbürgermeister Ralf Bianga, als er vom derzeit laufenden Prüfverfahren zu Hochwasserschutzmaßnahmen für das Selketal erzählt. Mehrere Varianten werden vom Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt auf Machbarkeit, Vor- und Nachteile untersucht. Aus Biangas Sicht besonders kritisch: Ein Damm an der Langen Wiese, direkt am Eingang zum Selketal in Meisdorf, nehme dabei einen „Favoritenstatus“ ein.