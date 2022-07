„Meine Firma sind wir alle“: Bestattungshaus Malek in Straßberg gibt es seit 25 Jahren

Umgeben von ihrem Team: „Meine Firma sind wir alle“, sagt Geschäftsführerin Christine Schlisio-Malek (l.). Gegründet hat das Bestattungshaus ihre Mutter Franziska Malek (M.) vor 25 Jahren in Straßberg. Am 2. August wird das Jubiläum in den Geschäftsräumen in Harzgerode begangen.

Harzgerode/Strassberg/MZ - Christine Schlisio-Malek kann sich noch gut an den Tag erinnern, an dem ihre Mutter die Familie in ihre Pläne eingeweiht hat, ein Bestattungshaus bei sich zu Hause in Straßberg eröffnen zu wollen. 1995 war das. Und Christine - damals 15 Jahre alt - musste unweigerlich an schwarze Autos, schwarze Kleidung und den Film „My Girl - Meine erste Liebe“ denken.