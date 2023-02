Das Haus in der Bahnhofstraße 3 in Ermsleben war schon Hotel, Kindergarten und Impfzentrum. Jetzt soll es helfen, die medizinische Versorgung zu sichern.

Ermsleben/MZ - In der Bahnhofstraße 3 in Ermsleben herrscht Bewegung: Patienten kommen und gehen in dem roten Backsteinhaus, das zu einem kleinen Gesundheitszentrum für den Ort geworden ist. In der ersten Etage ist eine Physiotherapiepraxis eingerichtet, im Erdgeschoss gibt es eine Praxis für Ergotherapie. Fehlt nur noch ein Allgemeinmediziner; die Räume dafür stehen bereit und warten darauf, von der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet zu werden.