Mehr Dampf im Selketal

Landkreis Harz/MZ - In teils abenteuerlichen Streckenführungen windet sich die Selketalbahn in engen Bögen durch eine ursprüngliche Landschaft. Rechts und links der Gleise wechseln sich schroffe Felsen urplötzlich mit blühenden Wiesen, malerischen Teichen oder einsamen Wäldern ab. So beschreibt die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) das „romantische Selketal“, wo die Schmalspurbahn einst entstand. Hier soll im kommenden Jahr wieder eine zweite Dampflok unterwegs sein. Darüber beziehungsweise über den Stand des HSB-Zukunftskonzepts informierten drei Mitarbeiter des Unternehmens die Mitglieder des Kreisausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Kreisentwicklung, die am Montagabend tagten.

