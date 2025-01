Wechsel bei Rewe in Ballenstedt Marcus Schlese ist mit nicht mal 30 Jahren Chef von zwei Rewe-Märkten im Harz – was die Kunden künftig erwarten können

Seit etwas über fünf Jahren führt Marcus Schlese den Rewe in Harzgerode. Jetzt hat er auch noch den Markt in Ballenstedt übernommen. Worauf er Wert legt, was er in Ballenstedt vorhat und wie er beide Märkte weiterentwickeln will.