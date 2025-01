Letzter Flug: Lufthansa-Airbus A320 "Quedlinburg" geht nach 32 Jahren in Rente

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Lufthansa-Airbus A320 "Quedlinburg" hat mehr als 67.000 Flugstunden und rund 53.000 Flüge auf dem Buckel. Die Maschine ist mit 32 Einsatzjahren nicht nur die älteste der Fluggesellschaft, sondern trug zuletzt auch den Namen der Stadt "Quedlinburg" in Sachsen-Anhalt in die Welt hinaus. Jetzt wird der Botschafter für die Welterbestadt in Rente geschickt.

Flugzeugtaufe: Erst "Eisenach", dann "Quedlinburg"

Den Namen "Quedlinburg" hatte die Maschine erst vor sechs Jahren erhalten. Zunächst hieß der Airbus A320 mit der Seriennummer 401 "Eisenach" wie die Stadt in Thüringen. Als er vor sechs Jahren die neue Lackierung der Fluggesellschaft bekam, wurde er umgetauft.

Letzter Flug des Airbus A320 "Quedlinburg" vor der Rente

Der Flug LH135 am Montag, dem 13. Januar 2025, von Stuttgart nach Frankfurt/Main war der nun letzte Arbeitstag der "Quedlinburg", wie das Branchenportal "aerotelegraph" meldet. Am Dienstag, dem 14. Januar 2025, überführte Lufthansa den Airbus 320 "Quedlinburg" von Frankfurt/Main zum Recycling nach Teruel in Spanien.

Der Airbus A320 "Quedlinburg" mit der Registrierungsplakette D-AIQS war mit 32 Jahren die älteste Maschine der Lufthansa. Foto: Robert Montgomery

Lufthansa: Diese alten Modelle fliegen noch

Die Lufthansa hat laut "aerotelegraph" sechs weitere Flugzeuge, die mehr als 30 Jahre alt sind, im Einsatz. Dabei handelt es sich ausschließlich um Flugzeuge des Modells Airbus A321. Die nun älteste Maschine ist demnach die D-AIRH mit 31,5 Jahren. Weitere Methusalem-Flugzeuge sind die D-AIRA, D-AIRC, D-AIRF, D-AIRK sowie die D-AIRL.

Der Airbus A320 "Quedlinburg" der Lufthansa steht zum Abflug am Flughafen bereit. Foto: Robert Montgomery

Lufthansa hat noch weitere ältere Modelle im Einsatz

Auch unter den anderen Maschinen der Lufthansa gibt es ein paar Flugzeuge älteren Semesters. Der Airbus A319 mit dem Kennzeichen D-AILA und der A340-300 mit dem Kennzeichen D-AIGL haben mehr als 28 Jahre überstanden. Die Boeing 747-400 der Lufthansa mit der Registrierung D-ABVM ist über 26 Jahre alt.

Ob bald wieder eine Maschine mit dem Namen "Quedlinburg" am Himmel kreist, ist aktuell noch nicht bekannt. Derzeit sind rund 300 Flugzeuge der Lufthansa-Flotte nach deutschen Städten oder Bundesländern benannt.