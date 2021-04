Löwenanteil für Investitionen ist gefördert

Die Risse in der Fassade des Fleischhofs sind nicht zu übersehen. Die Stadt will die statische Sicherung mit Hilfe von Fördergeld finanzieren.

Quedlinburg - Ein Großteil des Geldes, das die Stadt Quedlinburg in die Sanierung, Instandhaltung oder auch den Neubau von Straßen und Gebäuden fließen lässt, sind Fördergelder: Zu 86 Prozent werden diese Vorhaben so finanziert. Fördergelder sind daher „die Finanzierungsquelle unserer Investitionen“, sagte Kerstin Frommert, Fachbereichsleiterin Finanzen, bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs für das laufende Jahr im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates.

Die umfangreichsten durch Fördergelder umsetzbaren Investitionen sind für den zweiten Bauabschnitt der Sanierung des Residenzbaus am Schlossmuseum, für Arbeiten am Stiftsberg und am Kaiserhof, am Schlosskrug, an der Franziskanerkapelle und für Buswartehallen vorgesehen.

1,8 Millionen für den Stiftsberg

Allein für den Stiftsberg stehen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz Efre, rund 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Stadt- und Stützmauern können mit 800.000 Euro aus dem städtebaulichen Denkmalschutz saniert werden, aus dem gleichen Förderprogramm stammen auch 380.000 Euro für den Jägergarten.

Der „Stadtumbau Ost“ ist ein weiteres Förderprogramm, das die Stadt nutzt, beispielsweise für die Sicherung des Fleischhofs. An dem fast 500 Jahre alten Gebäude werden die Risse im Giebel an der dem Carl-Ritter-Platz zugewandten Seite immer größer; das Haus soll nun statisch gesichert werden, 400.000 Euro Fördergeld sind dafür im Etat vorgesehen.

Hinzu kommen wichtige 30.000 Euro Fördermittelanteile für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept ISEK, für das von 2020 bis 2022 insgesamt 80.000 Euro eingeplant sind. Damit sichert sich die Stadt die Möglichkeit, Fördergelder in Anspruch nehmen zu können. Denn beispielsweise der Bund fördert den städtebaulichen Denkmalschutz unter der Voraussetzung, dass es ein solches Konzept gibt.

Fördergelder werden auch an Dritte weitergereicht

Auch beim Straßenbau geplante Arbeiten an der Steinbrücke, in der Reichen- und Schmalen Straße, in der Lindenstraße und für den Radwegbau am Hessweg sollen zum Großteil oder gänzlich mit Fördergeldern finanziert werden: Für die Reichenstraße stehen so beispielsweise 567.300 Euro Fördergeld im Etat, für die Lindenstraße 922.700 Euro von insgesamt rund 1,3 Millionen.

Ewige Holperstrecke: Die Sanierung des Augustinern wird seit Jahren immer wieder verschoben. Foto: Kunze

Nicht alle Fördergelder, die die Stadt bekommt, nutzt sie dabei selbst, ein Teil wird an Dritte weitergereicht: Beim städtebaulichen Denkmalschutz sind das 929.400 Euro, beim Stadtumbau Ost 798.300 Euro und im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“ rund 1,4 Millionen Euro.

„Ein Entwurf, der durchaus zustimmungsfähig ist“

Es sei kein ausgezeichneter Haushalt, aber auch kein „Katastrophenhaushalt“, sondern „ein Entwurf, der durchaus zustimmungsfähig ist“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrich Thomas über den Haushaltsplanentwurf. Die gute Nachricht für ihn: Investitionen würden so hoch gehalten, wie es geht. Dass auch der Kaiserhof dabei mit 723.000 Euro Fördergeld im Etat aufgeführt ist, hält er für richtig. „Der Kaiserhof füllt sich, er ist gut für diese Stadt“, betont Thomas.

Anders seine Einschätzung beim Straßenbau, dort sieht der Fraktionsvorsitzende Maßnahmen „gefühlt weiter nach hinten“ gerückt und nennt als Beispiel den Augustinern. „Wenn wir schon Jahreszahlen verkünden, sollten wir uns auch daran halten, sonst glaubt uns keiner mehr“, sagte Thomas, der sich für Verbindlichkeit aussprach.

Die völlig desolate Straße steht seit 2012 auf der Beantragungsliste für Fördergeld, „fällt aber immer wieder anderen Prioritäten zum Opfer“, sagt Bauamtsleiter Thomas Malnati auf Nachfrage der MZ. Inzwischen ist der Augustinern auf das Jahr 2023 gesetzt: 65.000 Euro sollen im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“ beantragt werden.

Vom strukturellen Defizit wegkommen

Im Ausschuss machte der CDU-Fraktionschef auch den Vorschlag, eine Konsolidierungsliste aufzustellen, „um vom strukturellen Defizit wegzukommen“. Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) hatte zuvor von einer strukturellen Unterfinanzierung des städtischen Haushalts gesprochen. Der Finanzbedarf wird zum einen über Kredite gedeckt, zum anderen greift die Stadt auf Rücklagen zurück. Für den Oberbürgermeister nichts Ungewöhnliches: 40 Prozent der Kommunen im Land würden das so handhaben. Das sei besser, „als durch überzogene Sparmaßnahmen ein zusammenfallendes Rathaus zu haben.“ (mz/Rita Kunze)