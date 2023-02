Direkt an einer vielbefahrenen Straße im Harz steht ein altes Holzhaus, das zur Pilgerstätte von Lost-Place-Touristen geworden ist. Zwei Mineralienschleifer betrieben hier ihre Werkstatt - bis sie spurlos verschwanden.

Lost Place in Sachsen-Anhalt

Ein angerosteter Freischwinger steht in der kleinen Höhe, die zur Zwergenmine bei Rübeland gehört.

Rübeland/MZ - Einige Felle haben es nicht mehr bis zum Gerber geschafft. Ausgetrocknet und eingestaubt hängen sie an der Schuppenwand, seit Jahren offenbar schon. Daneben stapeln sich endlose Bestände an leeren Gläsern und Flaschen, Katzenfuttertüten, alte Säcke und Gerümpel, Bretter, Schippenstiele und Kaffeebüchsen: Die Überreste der „Zwergenmine“ in Rübeland im Harz.