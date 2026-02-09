Lost Place in Bad Suderode Neues Leben für verlassenes Kurzentrum im Harz? Vermarktung startet – erste Interessenten
Das leerstehende Kurzentrum in Bad Suderode (Harz) steht erneut zum Verkauf – doch diesmal läuft alles anders: professionelle Vermarktung und ein harter Kriterienkatalog. Was Käufer unbedingt erfüllen müssen und welche Ideen die Stadt bevorzugt.
Aktualisiert: 09.02.2026, 13:59
Bad Suderode/Quedlinburg/MZ. - Die Vermarktung des ehemaligen Kurzentrums in Bad Suderode hat noch gar nicht richtig begonnen, und schon gibt es bereits Besichtigungsanfragen. „Es hat sich herumgesprochen, dass eine interessante Immobilie zum Verkauf steht“, sagt Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).