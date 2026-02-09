Das leerstehende Kurzentrum in Bad Suderode (Harz) steht erneut zum Verkauf – doch diesmal läuft alles anders: professionelle Vermarktung und ein harter Kriterienkatalog. Was Käufer unbedingt erfüllen müssen und welche Ideen die Stadt bevorzugt.

Neues Leben für verlassenes Kurzentrum im Harz? Vermarktung startet – erste Interessenten

Das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode ist seit 2013 geschlossen.

Bad Suderode/Quedlinburg/MZ. - Die Vermarktung des ehemaligen Kurzentrums in Bad Suderode hat noch gar nicht richtig begonnen, und schon gibt es bereits Besichtigungsanfragen. „Es hat sich herumgesprochen, dass eine interessante Immobilie zum Verkauf steht“, sagt Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).