Lkw-weise Dosen-Pfand bei Rockharz

Ballenstedt/MZ - „Wenn die Schwarzgewandeten hier rumlaufen, dann haben wir einen tollen Ausnahmezustand hier in Ballenstedt“, freut sich Vizebürgermeisterin Annett Ograbek. Sie ist begeistert, was die Fans des Rockharz-Festivals für die Kinder und Jugendlichen in der Region tun. Dass die Besucher richtig was wegschlucken während des unterdessen legendären Musikevents Anfang Juli auf dem Flugplatzgelände, dem kann Annett Ograbek richtig viel abgewinnen: Kann sie sich doch mit Vertretern unterschiedlicher Einrichtungen riesig freuen. Es lässt sich auf eine kurze Formel bringen: Leergut tut Kindern und Jugendlichen gut. Die über 50 ehrenamtlichen Helfer konnten auf dem diesjährigen Festival die gesammelten und gespendeten Pfandartikeln der Festivalgäste in eine Rekordsumme von 50.000 Euro verwandeln.

