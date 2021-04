Lkw prallt gegen Hauswand

Reinstedt - Am Dienstag befuhr ein 28-Jähriger mit einem Lkw Iveco das Unterdorf aus Richtung Froser Straße kommend in Richtung Feuerwehr, wie Polizeisprecher Uwe Becker mitteilte. Gegen 9.40 Uhr platzte der linke hintere Reifen am Fahrzeug, sodass der Lkw nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht, der vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht wurde. Am Lkw sowie an der Hauswand entstand Sachschaden. (mz)