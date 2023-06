Die Lindenstraße in Quedlinburg ist freigegeben. Der nun fertige Ausbau zwischen Ditfurter Weg und Sportplatz ist wichtig für das künftige Erholungsareal. Was alles verbaut wurde und wo es Probleme gab.

Strassenausbau in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Zwei weiß-rote Kunststoff-Absperrzäune stehen Freitagmittag mitten auf der Lindenstraße in Quedlinburg. Sie unter Applaus zu öffnen, übernehmen Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU), Eiko Fliege von der Bäder GmbH, Vertreter aus dem Stadtrat und von Bauunternehmen. Es ist die symbolische Freigabe der Lindenstraße; die Ausbauarbeiten in diesem Bereich am künftigen Freizeit-, Sport- und Erholungsareal – zwischen Ditfurter Weg und Sportplatz – sind nun abgeschlossen.