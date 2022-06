Linde Hydraulics sichert Standort in Ballenstedt

Linde Hydraulics-Werksleiter Ralf Körner (r.) im Gespräch mit seinem Kollegen Heiko Reckziegel (2.v.l.) sowie Magnus Stegmann, Leiter Products & Markets am Hauptsitz in Aschaffenburg, und dessen Mitarbeiterin Linda Geis.

Ballenstedt/MZ - Der Platz für die neue Maschine ist schon freigeräumt. „Die Bodenfläche wird noch instandgesetzt“, sagt Ralf Körner, Werksleiter bei Linde Hydraulics in Ballenstedt. In dieser Woche soll die Anlage im Werk ankommen, ein so genanntes Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum. Sie ist Teil einer zwölf Millionen Euro schweren Investition, die das Unternehmen mit Hauptsitz in Aschaffenburg an seinem Ballenstedter Standort bis zum Jahr 2025 umsetzen will.