Leichenfund in Quedlinburg: Ermittlungen sind aufgenommen

Anwohner bemerkt in der Nacht zu Donnerstag in der ehemaligen Galvanik GmbH in Quedlinburg Rauch. Todesursache und Identität des Opfers noch unklar.

Quedlinburg/MZ - „Polizeiabsperrung“ und „Feuerwehrsperrzone“ stehen auf dem rot-weißen Flatterband, mit dem das ehemalige Galvanik-Werksgelände an der Ecke Rambergweg/Mathildenstraße in Quedlinburg am Donnerstag abgesperrt ist. Mehrere Polizeifahrzeuge stehen hier, einige Polizeibeamte sind schon im Einsatz, weitere schlüpfen in weiße Schutzanzüge, um Spuren zu sichern. Insgesamt acht Spezialisten des Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Magdeburg und der Kriminalpolizei des Polizeireviers Harz sind in und an dem langen, eingeschossigen, leerstehenden Gebäude entlang der Mathildenstraße im Einsatz, in dem es in der Nacht gebrannt hat - und in dem dann eine verbrannte Leiche gefunden wurde.