24-Stunden-Dorfläden gibt es schon: In Thüringen werden sie gefördert, wie hier in Görsbach.

Meisdorf/MZ - Fast zwei Jahre nach der Schließung des kleinen Dorfladens an der Hauptstraße in Meisdorf ist noch immer kein Nachfolger in Sicht. „Im Moment sind wir am Nullpunkt angelangt. Wir wissen nicht weiter“, erklärte Ortsbürgermeister Ralf Bianga in der jüngsten Sitzung des Meisdorfer Ortschaftsrates.