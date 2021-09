Lebenshilfe stellt ihre neuen Pläne im Kulturausschuss des Quedlinburger Stadtrates vor

So soll der neue integrative Hort aussehen, den die Lebenshilfe auf dem Hagenberg in Gernrode bauen möchte.

Gernrode/Quedlinburg/MZ - Neue Pläne für den Hagenberg Gernrode: Statt hier einen Hort für 40 Kinder der Sine-Cura-Schule zu bauen, will die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg nun ein Haus mit 100 Plätzen für alle Kinder, die in den Schulen auf dem Campus lernen, errichten. Deshalb hat sie sogar einen Förderbescheid, den sie für ihr ursprüngliches Projekt bereits erhalten hatte, zurückgegeben.

„Aber es hätte nichts gebracht, einen Hort zu bauen für 40 Kinder, wenn die Option besteht, einen gemeinsamen Hort für alle Kinder zu bauen und die Situation zu entzerren.“

Das berichtete Andreas Löbel, Geschäftsführer der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg, in der jüngsten Sitzung des Kultur-, Tourismus- und Sozialausschusses des Quedlinburger Stadtrates. Dort stellte der Geschäftsführer das Projekt vor. Die Lebenshilfe sei seit etlichen Jahren Träger des Hortes der Sine-Cura-Schule, dort eingemietet und nutze Räume der Schule, schilderte Andreas Löbel. Weil alles sehr beengt sei, habe die Lebenshilfe ein neues Gebäude bauen wollen, einen Förderantrag gestellt und auch einen Genehmigungsbescheid bekommen.

„Den hatte ich ungefähr eine halbe Stunde in der Hand. Dann hat der Oberbürgermeister angerufen.“ Frank Ruchs Frage: Könnte die Lebenshilfe darüber nachdenken, einen Hort als inklusiven Standort für alle Kinder zu gestalten? Es habe dann Gespräche mit dem Landkreis und dem Oberbürgermeister gegeben - und die Lebenshilfe habe den Förderbescheid zurückgegeben. „Schweren Herzens“, sagte Andreas Löbel. „Aber es hätte nichts gebracht, einen Hort zu bauen für 40 Kinder, wenn die Option besteht, einen gemeinsamen Hort für alle Kinder zu bauen und die Situation zu entzerren.“

„Es gibt ein Manko. Das sind die geringen Außenflächen.“

Inzwischen sei ein neuer Neubau geplant mit Platz für 140 Kinder, darunter für 40 Mädchen und Jungen mit Unterstützungsbedarf aus der Sine-Cura-Schule. Die 6- bis 14-Jährigen sollen in acht Gruppen betreut werden. Das Gebäude soll nun zweigeschossig gebaut werden und barrierefrei sein. Entstehen soll es in ökologischer Bauweise. Die Kosten belaufen sich auf etwa drei Millionen Euro. Finanziert werden soll das Projekt über eine Förderung aus dem Programm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung in Höhe bis zu 70 Prozent, der verbleibende Betrag über ein KfW-Darlehen, legte Andreas Löbel weiter dar. „Es gibt ein Manko. Das sind die geringen Außenflächen.“ Deshalb, so die Idee, solle es eine Vereinbarung mit der Stadt Quedlinburg geben, dass der Spielplatz, der derzeit von den Gernröder Kindern genutzt wird, auch für den neuen Hort genutzt werden kann.

Für das neue Projekt benötige die Lebenshilfe ein klares Bekenntnis seitens der Stadt, sagte Andreas Löbel. Sage diese Nein, bleibe es bei dem Hort für die Sine-Cura-Schule mit 40 Plätzen. Sage die Stadt Ja, müsse die Lebenshilfe Eigentümer des Grundstücks sein, um Fördergeld beantragen zu können. Der Antrag werde neu formuliert, bei einem positiven Bescheid werde ausgeschrieben und dann gebaut. Und es werde dann auch Gespräche geben, ob die Mitarbeiter des Hortes in Trägerschaft der Stadt zur Lebenshilfe wechseln wollten. „Wenn ja, würden wir uns freuen“, so der Lebenshilfe-Geschäftsführer, der auch eine Zeitschiene benannte: „Denkbar ist, dass das Projekt 2023/24 umgesetzt werden kann.“

Steht die Kapazitätsgrenze infrage?

„Ich freue mich“, sagte Ausschussvorsitzende Angelika Krause (CDU). „Das wird den Campus noch mehr stärken.“ Klaus Mansfeldt (Ortschaftsfraktion) hinterfragte, ob die 140 Plätze eine Reserve beinhalteten oder möglicherweise Gefahr bestünde, dass auch ein neuer größerer Hort schnell an die Kapazitätsgrenze käme. Aktuell, erklärte Andreas Löbel, würden 35 Schüler der Sine-Cura-Schule betreut. Das sei auch der über Jahre bestehende Durchschnitt.

„100 Plätze sind mehr, als wir bislang haben“, sagte Bernhard Krömer, als Sachgebietsleiter bei der Stadtverwaltung Quedlinburg auch für die Bereiche Kindertagesstätten und Schulen zuständig.. Im Hort in Gernrode seien zuvor bis zu 80 Kinder betreut worden, aktuell seien es 90. Lukas Franke (Linke) erschienen zehn Plätze als Reserve wenig. Im Hort seien immer zwischen 60 und 80 Kinder betreut worden, einen Anstieg auf 90 habe in diesem Jahr erstmalig gegeben, sagte Bernhard Krömer. Eine Erweiterung der Reserve werde „sicher noch einmal eine Überlegung wert sein, wenn die planerischen und finanziellen Möglichkeiten es zulassen“, so der Sachgebietsleiter.

Dem Ortschaftsrat Gernrode sei das Neubau-Projekt bereits durch Vertreter der Verwaltung vorgestellt worden, informierte Frank Ruch. Der Oberbürgermeister machte deutlich: „Wenn wir nicht mit der Lebenshilfe kooperieren, dann müssen wir selbst etwas tun.“ Die Stadt sei mit ihrem Hort Mieter in einem Objekt des Landkreises, „der nur darauf wartet, das er da hinein kann. Insofern kam die Initiative der Lebenshilfe wie gerufen“, sagte Ruch und fügte hinzu, dass die Stadt zudem „eine jahrzehntelange positive Erfahrung“ im Miteinander mit der Lebenshilfe habe.