Betreten verboten: Ein Sturm hat das Dach dieses Buswartehäuschens in Badeborn angehoben.

Badeborn/MZ/ku. - Wer in Badeborn an der Straße Am Teich auf den Bus wartet, der ist gerade Wind und Wetter ausgesetzt: Das Wartehäuschen ist mit Bauzäunen abgesperrt - weil es zu gefährlich ist, sich darin aufzuhalten.