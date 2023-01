Laura Krüger aus Thale wechselt regelmäßig vom Rettungsdienst ans Lehrerpult

Thale/MZ - Vom Krankenwagen ins Klassenzimmer und zurück - für Laura Krüger ist das kein Problem. Denn die 25-jährige Thalenserin arbeitet im Hauptberuf als Lehrerin und in den Ferien als Rettungssanitäterin beim ASB. Anstatt sich für eines zu entscheiden, macht sie einfach beides. Zusätzlich dazu engagiert sie sich in ihrer Freizeit in der Freiwilligen Feuerwehr Thale.