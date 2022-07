Landkreis Harz hilft Dorf-Spielplätzen

Der Kreistag beschließt eine Förderung für Kinderspielplätze in kleinen Orten. Erste Anträge können bis Mitte kommenden Jahres eingereicht werden.

Landkreis Harz/MZ - Wo Kinder gemeinsam klettern, schaukeln und wippen, im Sand buddeln, und ihre Eltern und Großeltern mit anderen Einwohnern ins Gespräch kommen: Öffentliche Spielplätze seien Orte der Kommunikation - in kleinen Dörfern, in denen sonst schon vieles verschwunden sei, oft die einzigen. Das sagte Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Kreistags. Das Gremium beschäftigte sich mit einem neuen Programm des Landkreises, mit dem Kinderspielplätze in keinen Orten bis 2.500 Einwohner gefördert werden sollen. Der Harzer Kreistag stimmte der neuen Richtlinie einstimmig zu.