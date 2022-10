Landkreis Harz baut sein Onlineangebot aus

Der Weg zum Amt soll künftig immer öfter per Mausklick erfolgen. Wie der Stand der Digitalisierung in der Landkreisverwaltung ist.

Landkreis Harz/MZ - Die Digitalisierung prägt den Alltag: Die Menschen tauschen sich online aus, kaufen im Internet ein, arbeiten und lernen digital. Doch wer eine Baugenehmigung stellen, einen Führerschein ausstellen lassen, Elterngeld beantragen oder sein Kind zur Kita anmelden möchte, muss meist persönlich beim Amt erscheinen – oder in manchen Fällen einen Antrag ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben, in einen Umschlag stecken, diesen frankieren und per Post verschicken. Angekommen im neuen Jahrtausend sind die Verwaltungen noch nicht.