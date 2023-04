Ein Ort im Harz ist so laut, dass es für die Anwohner zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen kann. Davor warnt das Gesundheitsministerium mit einer Auswertung, die 106 Gemeinden in Sachsen-Anhalt auf ihre Lärmbelastung untersucht hat.

Lauteste Städte in Sachsen-Anhalt: Dieser Ort im Harz führt die Liste überraschend an

Halberstadt/Hohe Börde/Wittenberg (vs) - Es steht fest: Im Harz ist es am lautesten in ganz Sachsen-Anhalt. Doch auch in der Börde können sich viele Anwohner vor dröhnendem Lärm kaum retten. Dies geht aus einer Mitteilung des Unweltministeriums hervor.

Besonders betroffen seien in Sachsen-Anhalt im Vergleich von 106 Gemeinden vor allem Halberstadt im Harz, die Gemeinde Hohe Börde oder die Lutherstadt Wittenberg. Hauptlärmquelle in Halberstadt seien die beiden Hauptverkehrsstraßen B79 und B81.

Den Berechnungen zufolge seien 2.000 Anwohner über einen Zeitraum von 24 Stunden einem Geräuschpegel von mehr als 65 Dezibel ausgesetzt. Das entspreche in etwa einer lauten Unterhaltung. Studien zufolge können Dauerbelastungen über etwa 65 Dezibel am Tag zu einem erhöhten Gesundheitsrisiko führen, heißt es von Seiten des Umweltministeriums.

Mit Video: Von Bahn bis Baustelle - So laut ist Magdeburg

Lärmschutzwände und Asphalt im Harz?

Unmittelbar an den Straßen betrage die Belastung mehr als 75 Dezibel, was etwa dem Geräusch eines Staubsaugers entspreche. Ähnliche Lärm-Werte würden mancherorts in Wittenberg verzeichnet, in der Gemeinde Hohe Börde seien nachts Werte von mehr als 55 Dezibel gemessen worden.

Lesen Sie auch: Chaosnächte in Wernigerode befürchtet: Das wird nun für Sicherheit der Anwohner getan

Zu den gängigen Maßnahmen gegen Lärm zählen unter anderem Lärmschutzwände, Wälle, verkehrsberuhigende Maßnahmen einschließlich der Optimierung der Ampelschaltungen und der Austausch von Pflaster gegen Asphalt. Ob und welche Maßnahmen gegen Lärm getroffen werden, liegt allerdings im Ermessen der jeweiligen Gemeinde.